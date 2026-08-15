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Armilla (Granada) abre parques y un complejo deportivo a vecinos asustados por el seísmo

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Granada, 15 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Armilla, municipio del área metropolitana de Granada en el que se han registrado daños materiales por el terremoto de magnitud 5 registrado en la localidad granadina de Alhendín, ha abierto las puertas de sus parques y un pabellón deportivo para acoger a los vecinos "intranquilos" por el temblor.

En un comunicado, este municipio vecino de Alhendín ha informado de las medidas tomadas para ofrecer tranquilidad a sus vecinos después del terremoto que ha sacudido esta madrugada la provincia de Granada.

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Además de abrir los parques públicos que permanecen cerrados durante la noche, el Consistorio ha puesto a disposición de sus vecinos el complejo deportivo Rafael Machado Villar.

Allí podrán concentrarse los vecinos que tengan miedo de volver a sus viviendas y que se han concentrado en plazas y espacios abiertos, una escena que se ha repetido en otros municipios del área metropolitana de Granada y en la capital.

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Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada ha informado en un comunicado de que no se han reportado daños graves ni daños generalizados como efecto del terremoto que, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado con epicentro en Alhendín y una intensidad de 5 grados.

Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden principalmente a daños ligeros en elementos no estructurales, que, en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas, según el Ayuntamiento de Granada.

También se ha informado de algún daño de mayor entidad que está siendo evaluado, especialmente en edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas, aunque no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados.

El Ayuntamiento ha explicado además que los movimientos sísmicos registrados durante las últimas horas parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla, un dato que tendrá que analizarse por los organismos especializados.

En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas en el servicio de Bomberos, solicitando la inspección de edificios aunque en la mayoría de los casos los daños comunicados no son de carácter estructural.

No obstante, el movimiento sísmico ha generado una importante preocupación y temor entre la población, especialmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla. EFE

mro/rfg

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