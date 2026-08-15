Almunia y la comisaria europea Albuquerque, Premio Internacional Navarra Puerta de Europa

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Pamplona, 15 ago (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia y la actual comisaria europea de Servicios Financieros, la portuguesa Maria Luís Albuquerque, recibirán el próximo 28 de agosto en Pamplona el IV Premio Internacional Navarra Puerta de Europa que concede la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa.

El galardón se les entregará en el marco de los VIII Cursos Europeos de Verano que se celebran en la capital navarra del 26 al 28 de agosto.

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En un comunicado este sábado, se ha indicado que se les concede el premio "en reconocimiento a su extraordinaria contribución al fortalecimiento del proyecto europeo y a la construcción de una Europa más unida, estable y próspera".

"La concesión conjunta del premio adquiere un significado especialmente simbólico al coincidir con el 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, una efeméride que marcó un antes y un después en la historia reciente de ambos países y que supuso el inicio de una etapa de modernización, crecimiento económico, estabilidad democrática y plena integración en el proyecto europeo", ha añadido la nota.

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Con el galardón, la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa "desean rendir homenaje no solo a dos destacadas personalidades europeas, sino también a dos generaciones de dirigentes que representan la continuidad del europeísmo ibérico y el compromiso compartido de España y Portugal con la construcción de una Europa más fuerte, más integrada y más cercana a los ciudadanos".

"El IV Premio Internacional Navarra Puerta de Europa simboliza la continuidad entre generaciones de líderes europeos, reivindica la cultura del consenso y el diálogo entre las grandes familias políticas europeas y celebra cuarenta años de éxito compartido de ambos países dentro de la Unión Europea", ha apuntado el comunicado.

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El jurado que ha acordado la concesión del premio ha estado presidido por Pablo Zalba, comisario de los Cursos Europeos de Verano, expresidente de la Comisión de Asuntos Públicos del Parlamento Europeo y expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Junto a él han formado parte Alfonso Bañón, presidente de la Fundación Diario de Navarra; Delia Dinca, presidenta de Equipo Europa; Frans van Daele, diplomático belga; y Juan Moscoso, ex vicesecretario general del Consejo Económico y Social, y miembro de la Comisión Europea para la Organización Internacional del Trabajo.

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En sus anteriores ediciones, recibieron el premio Luis de Guindos, Josep Borrell y Josep Piqué.

Los VIII Cursos Europeos de Verano reunirán en Pamplona a responsables institucionales europeos, representantes políticos, académicos, empresarios y jóvenes. EFE