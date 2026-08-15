Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada

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Granada, 15 ago (EFE).- La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 80 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.

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Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado, ha alcanzado una intensidad de 5 grados y ha tenido su epicentro a 2 kilómetros de profundidad.

La Junta ha aconsejado a la población que mantenga la calma y evite entrar y salir de edificios, además de otras medidas preventivas como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros por la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

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En las últimas ocho horas se han registrado otros cuatro terremotos de entre 2.2 y 3.7 en Gójar, Ogíjaras, Otura y La Zubia, municipios como Alhendín ubicados en el área metropolitana de Granada.

El terremoto de Alhendín ha sido sentido por vecinos de todas las provincias de Andalucía salvo Huelva y Cádiz, especialmente en la provincia de Granada, la Costa de Almería y de Málaga y diferentes puntos de Jaén. EFE

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