1-1. Osasuna y el Arenas Club empatan en su partido amistoso en Tajonar

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Pamplona, 15 ago (EFE).- Osasuna y el Arenas Club firmaron un empate (1-1) en el partido amistoso que disputaron este sábado en Tajonar.

Los visitantes se adelantaron en el minuto 37 de la primera parte con un gol de Adrián Lekuna.

Osasuna igualó el marcador en la segunda parte, en el minuto 60, con un gol de Alejandro Catena.

El partido amistoso se ha jugado después de que el encuentro Celta-Osasuna, de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera), que debía disputarse en Balaídos, el domingo a las 21.30 horas, se retrasara hasta el jueves 27 de agosto a las 20.30 horas.

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El motivo del retraso ha sido una enfermedad que ha afectado al césped del estadio vigués. EFE