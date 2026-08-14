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Varfolomeev revalida el oro mundial y otorga a Alemania la plaza para Los Ángeles 2028

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Redacción Deportes, 14 ago (EFE).- La alemana Darja Varfolomeev se ha proclamado este viernes campeona del mundo del concurso completo individual en Fráncfort (Alemania), con una puntuación total de 119,500 puntos, seguida por la búlgara Stiliana Nikolova (plata) y la italiana Sofia Raffaeli (bronce), un resultado que garantiza a Alemania, Bulgaria e Italia las tres primeras plazas no nominales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Varfolomeev, vigente campeona olímpica, fue de menos a más a lo largo de la final. Tras iniciar con imprecisiones en aro (28,300), la gimnasta germana firmó ejercicios determinantes en pelota (30,050); mazas (31,500) y cinta (29,650) para asegurar su tercera medalla de oro mundial consecutiva ante su público.

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La plata fue para Nikolova (117,600), que mantuvo una alta regularidad que ratificó con sus notas de aro (30,150) y cinta (29,200); mientras que Raffaeli se colgó el bronce con 117,550 puntos gracias a sus destacadas ejecuciones en aro (30,400) y mazas (30,250).

La cuarta plaza la ocupó la ucraniana Taisiia Onofriichuk (116,050), seguida de la rusa bajo bandera neutral Mariia Borisova (116,000). La joven kazaja de 15 años, Akmaral Yerekesheva, completó una notable actuación para ser sexta (115,800), por delante de la israelí Daniela Munits (séptima con 115,650) y de la estadounidense Rin Keys (octava con 114,500).

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En el plano latinoamericano, la brasileña Bárbara Domingos concluyó en la decimoctava posición con un acumulado de 106,300 puntos. Domingos abrió la final en cinta con un maillot alusivo a la bandera de su país y una nota de 27,250, registro que mejoró en aro (28,250) pese a sufrir una caída intermedia.

Sin embargo, su concurso se vio penalizado en pelota (23,550), donde una pérdida de aparato con salida del tapiz tanto de la pelota como de la propia gimnasta, sumada a un fallo en el riesgo final, condicionó su clasificación antes de cerrar con mazas (27,250).

Pese a los errores en esta final, la presencia de Domingos entre las 18 mejores del mundo ratifica la progresión sostenida de la gimnasia rítmica brasileña en el circuito internacional. La gimnasta de Curitiba, que en París 2024 se convirtió en la primera brasileña en disputar una final olímpica individual (décima clasificada) y que dominó los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con cinco medallas (tres oros y dos platas), se mantiene como la principal referencia latinoamericana sobre el tapiz.

Los Mundiales continuarán este sábado con la disputa de la final del concurso completo de conjuntos, donde la selección española buscará subirse a un podio que reparte los tres primeros billetes olímpicos para Los Ángeles 2028, en una jornada que servirá al mismo tiempo para definir a los clasificados a las finales por aparatos del domingo. EFE

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