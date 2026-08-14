Unas 3.000 personas se concentran en una fiesta ilegal en un paraje de La Granja (Cáceres)

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(Actualiza la NA5227 con más datos de la Guardia Civil)

Mérida, 14 ago (EFE).- Unas 3.000 personas y alrededor de 1.000 vehículos se encuentran concentradas en un paraje del término municipal de La Granja (Cáceres) con motivo de la celebración de una fiesta ilegal, lo que ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de seguridad y control.

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Según ha expresado a EFE el alcalde de La Granja, Oscar Martín, el desalojo de esta fiesta, convocada por redes sociales, sería "contraproducente" por motivos de seguridad, por lo que confía en que estas personas, procedentes de varios países, entre ellos Francia, abandonen la zona.

Los asistentes se han concentrado en los alrededores de una piscina natural de esta localidad, de unos 300 habitantes y ubicada en el norte de la provincia de Cáceres entre los montes de Trasierra y el cauce del río Ambroz.

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Martín, que ha interrumpido sus vacaciones tras conocer esta concentración de personas, ha señalado que el municipio cuenta con una ordenanza que prohíbe la acampada libre y que la principal preocupación es que pueda producirse un incendio en la zona como consecuencia de la actividad derivada de esta afluencia "masiva".

La Guardia Civil tuvo conocimiento de esta fiesta esta pasada noche, pero la afluencia de vehículos y personas que se concentran impidió controlar inicialmente el acceso a la zona.

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Actualmente, mantiene un operativo en el entorno del paraje para garantizar la seguridad de los vecinos de La Granja y de las localidades próximas, así como de los usuarios de las vías de comunicación cercanas, al objeto de evitar situaciones de riesgo y posibles afecciones a la circulación.

En este sentido, no se permite el acceso de vehículos a la zona donde se desarrolla la fiesta, manteniéndose los controles establecidos por los agentes.

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No obstante, durante la jornada de este viernes y ante la peligrosidad que estaba generando la interrupción de las vías de comunicación por la concentración de vehículos, la Guardia Civil se ha visto obligada a dar paso a un nuevo convoy para evitar una situación de mayor riesgo para la seguridad vial.

Este convoy estaba compuesto por camiones, caravanas, turismos y furgonetas. EFE