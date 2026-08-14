Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Sentido un terremoto de 4,8 grados con epicentro en Alhendín (Granada)

Guardar

Granada, 15 ago (EFE).- Un terremoto de 4,8 grados de magnitud y epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido en la madrugada de este sábado, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este temblor se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado, a 10 kilómetros de profundidad, y ha sido sentido por la población.

PUBLICIDAD

Este temblor se ha sumado a otros tres terremotos registrados en la misma zona del área metropolitana de Granada, aunque ha sido el de mayor magnitud.

Durante el viernes, se han registrado seísmos de 2.3 y 3.7 y han provocado llamadas de alerta de vecinos de diferentes puntos de la provincia. EFE

PUBLICIDAD

mro/fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 14 de agosto: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 14 de agosto: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 14 de agosto de 2026

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 14 de agosto de 2026

Números ganadores del Super Once del 14 agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del 14 agosto

Eurojackpot: compruebe los resultados ganadores del viernes 14 de agosto

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot: compruebe los resultados ganadores del viernes 14 de agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”

La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”

Qué supermercados abren el 15 de agosto: los horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

ECONOMÍA

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

DEPORTES

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego

Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez

El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”