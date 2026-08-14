Sentido un terremoto de 4,8 grados con epicentro en Alhendín (Granada)

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Granada, 15 ago (EFE).- Un terremoto de 4,8 grados de magnitud y epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido en la madrugada de este sábado, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este temblor se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado, a 10 kilómetros de profundidad, y ha sido sentido por la población.

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Este temblor se ha sumado a otros tres terremotos registrados en la misma zona del área metropolitana de Granada, aunque ha sido el de mayor magnitud.

Durante el viernes, se han registrado seísmos de 2.3 y 3.7 y han provocado llamadas de alerta de vecinos de diferentes puntos de la provincia. EFE

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mro/fp