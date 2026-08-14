Sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 14 ago (EFE).-

SÁBADO 15

Quibdó/Cali/Manizales.- Los equipos de rescate mantienen este sábado la búsqueda de cientos de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes y que deja al menos 285 muertos y casi 4.000 heridos, mientras más de 100.000 damnificados esperan asistencia y continúa la evaluación de los daños en buena parte del país.

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El Cairo (Colombia).- En El Cairo, un pueblo cafetero en las montañas del departamento colombiano de Valle del Cauca, el 80 % de sus pintorescas casas de colores, típicas de la arquitectura tradicional campesina, fueron dañadas por el terremoto de magnitud 7,4 que el lunes sacudió con fuerza al país y en especial a esta localidad situada a solo 22 kilómetros del epicentro.

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Castillejos (Marruecos).- Grupos aislados de personas, en un su mayoría jóvenes, tratan de llegar a la frontera con Ceuta con la esperanza de cruzar a España pese a las advertencias de Madrid y Rabat de que no podrán quedarse en territorio español tras la crisis desatada el día 30, cuando un cruce masivo dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

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Kabul.- Se cumplen cinco años del regreso al poder en Afganistán de los talibanes, quienes desde entonces han cercenado los derechos y libertades de las mujeres, y que han conseguido un mayor reconocimiento internacional en los últimos años.

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Tokio.- Japón conmemora a los caídos en la Segunda Guerra Mundial en el 81 aniversario de su rendición, una jornada en la que se espera que la primera ministra, Sanae Takaichi, evite visitar un polémico santuario que conmemora a criminales de guerra para no generar confrontación con China y Corea del Sur.

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Séul.- Seúl y Pionyang celebran el 81er. aniversario del Día de la Liberación del dominio colonial japonés en 1945, con diversos eventos a nivel nacional.

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Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, asiste a las celebraciones por el 80 aniversario del Día de la Independencia.

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Sicilia (Italia).- La actividad eruptiva del Etna, uno de los volcanes más activos de Europa y ubicado en Sicilia, desde hace más de una semana ha provocado una situación crítica en el aeropuerto de Catania, que continúa cerrado por las emisiones de ceniza volcánica y que ha afectado a miles de pasajeros en plena temporada turística.

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Tegucigalpa.- La comunidad garífuna de Honduras es víctima de una "horrible persecución" y del desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), denuncia en entrevista con EFE la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

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Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo y por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, aplica una tercera reducción al calado para dejarlo en 48,5 pies o 14.78 metros, como parte de las medidas preventivas ante la expectativa de una sequía fuerte a causa del fenómeno El Niño.

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Santa Isabel/Arroyo (Puerto Rico).- Ante la escasez de recursos hídricos que acorrala a gran parte de Puerto Rico por la sequía, los agricultores y ganaderos hacen malabares con el agua para saciar la sed de sus cultivos y animales.

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Jerusalén.- La apertura de una nueva cafetería en Jerusalén durante el 'sabbat', día festivo para los judíos, genera cada sábado enfrentamientos físicos entre israelíes ultraortodoxos y seculares, en una disputa que simboliza la lucha por la identidad actual de una ciudad con cada vez menos espacio para los no religiosos.

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Nueva York (EEUU).- La comunidad haitiana celebra una ceremonia anual de vudú.

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Mumbles (R. Unido).- Los restos de Bonnie Tyler regresan a su ciudad natal.

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Berlín.- Berlín acoge el desfile del techno ‘Rave the Planet’.

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Anaheim (EE.UU.).- Disney arranca la segunda jornada de la convención D23 con espectáculo masivo conducido por el actor Neil Patrick Harris ('How I Met Yourr Mother') con el que la compañía prosigue con los anuncios más importantes de los próximos años.

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La Paz.- La Embajada de India en Bolivia conmemora la independencia de ese país con una muestra de su gastronomía, danzas y exposición cultural en La Paz.

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DOMINGO 16

Castillejos (Marruecos).- Seguimiento de la situación en Castillejos.

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Sao Paulo (Brasil).- La campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil, previstas para el próximo 4 de octubre, se inicia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera las encuestas, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la derecha, como favoritos en la carrera por la Presidencia.

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Ciudad de México.- Mujeres de distintas generaciones construyen en México la ciudad que quisieran habitar: un espacio pensado desde los cuidados, la crianza, la seguridad y el desarrollo profesional, en una obra colectiva que cuestiona cuánto de las necesidades femeninas ha quedado fuera del diseño de las urbes.

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Tegucigalpa.- Ser niño en Honduras se ha convertido en un desafío marcado por la violencia, los asesinatos y distintas formas de abuso que amenazan el desarrollo y la vida de miles de menores, en un país donde organizaciones sociales alertan sobre la vulnerabilidad de la niñez.

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Ciudad de Gaza.- La ciudad de Gaza ha abierto su primer club de playa desde 2023, un espacio amueblado con objetos recuperados de edificios destruidos por Israel y que en dos semanas se ha convertido en uno de los lugares más populares de la urbe porque, según su propietaria, reconecta a los vecinos con su vida anterior.

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Londres.- Una polémica propuesta para limitar el "consumo de alcohol de pie" ha levantado en armas a los defensores de la cultura del pub inglés, que temen que terminen así con uno de los reductos de socialización por excelencia en la vida británica.

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Miami (EEUU).- La coalición 'Unidos por los nuestros' organiza un concierto benéfico en el Kaseya Center de Miami para los damnificados por los terremotos de Colombia y Venezuela con Marc Anthony, Ricardo Montaner o Chayanne entre los principales artistas invitados.

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Anaheim (EE.UU.).- Disney cierra la tercera y última jornada de la convención D23 con la esperada ceremonia de entrega de los premios Disney Legends, un reconocimiento a artistas, visionarios y líderes que han impulsado la creatividad y dejado una huella imborrable en el legado de la compañía, como Jonas Brothers, Dwayne Johnson o Anne Hathaway.

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La Paz.- Bolivia celebra el Día de San Roque en medio de ceremonias de bendición y otras actividades especiales para agasajar a perros, gatos y otras mascotas.

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LUNES 17

Pereira (Colombia).- Se cumple una semana desde que se registró el fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que hasta el viernes había dejado 285 fallecidos y 379 desaparecidos

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Ciudad de México.- Aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor universidad pública del país, vuelven este miércoles a las aulas para presentar bajo vigilancia presencial un examen de control que definirá su ingreso, después de las irregularidades detectadas en la primera prueba realizada completamente en línea y supervisada con herramientas de inteligencia artificial (IA).

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Yakarta.- Indonesia celebra su Día de la Independencia.

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Pekín.- Está prevista que las autoridades chinas conmemoren el centenario del nacimiento de Jiang Zemin (1926-2022), quien lideró China como secretario general del Partido Comunista y presidente en la década de los 90, unos años clave de apertura económica y consolidación internacional del país tras las protestas de Tiananmen.

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Tokio.- Se presentan los datos preliminares del producto interior bruto japonés para el periodo de abril a junio. (Video)(Foto)

Swansea (R. Unido).- Se lleva a cabo en Swansea (Gales) el funeral de la cantante galesa Bonnie Tyler, fallecida el 8 de julio a los 75 años.

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EFETV

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