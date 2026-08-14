Prisión provisional para el presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

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Madrid, 14 ago (EFE).- Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el hombre de 28 años detenido el miércoles como presunto autor del incendio que ha afectado ya a más de 11.000 hectáreas en Las Peñas de Riglos (Huesca), según informan a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil arrestaron a este joven por un delito de incendio forestal y, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

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El incendio, que se inició el lunes, ha quemado ya más de 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 850 personas en total de las 18 poblaciones afectadas, así como a confinar otras dos localidades más. EFE