Podemos califica de "auténtica vergüenza" la prórroga de la central de Almaraz

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Madrid, 14 ago (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este viernes de "auténtica vergüenza" la decisión del Gobierno de prorrogar hasta la junio de 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social X, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz.

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La medida permitirá que las dos unidades de la central nuclear funcionen hasta el hasta el 8 de junio de 2030 frente a los cierres previstos y se produce después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró favorable la renovación.

"El Gobierno amplía la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Esto es una auténtica vergüenza. ¿Nucleares? ¡No, gracias!", ha escrito el dirigente de Podemos. EFE

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