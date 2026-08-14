Palmeiras y Fluminense se enfrentan por la Liga presionados por reveses en la Libertadores

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Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- El líder Palmeiras visitará este sábado al Fluminense por la vigésimo tercera jornada del Campeonato Brasileño en un partido decisivo, pero en el que ambos necesitarán dosificar esfuerzos debido a que tienen que reservarse para la Libertadores tras haber sufrido reveses en el torneo continental.

Palmeiras está prácticamente obligado a vencer a domicilio en el Maracaná para evitar que el Flamengo, que visitará el domingo al débil Mirassol, le siga descontando puntos y amenazando su liderazgo en la Liga.

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El conjunto paulista, comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, lidera la clasificación, con 48 puntos y una ventaja de seis unidades sobre el Flamengo (42), que la semana pasada consiguió descontar dos puntos tras imponerse al Vitória y gracias al empate (0-0) que Palmeiras cedió en casa ante el Internacional.

Pero el líder también necesitará dosificar esfuerzos para no llegar desgastado al partido del próximo miércoles en que visitará al Cerro Porteño en Asunción y que necesitará ganar por cualquier marcador para avanzar a cuartos de final de la Libertadores, tras haber cedido un empate en casa ante el conjunto paraguayo en el partido de ida de octavos.

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En la misma situación está su rival, Fluminense, que terminó igualado sin goles en el Maracaná ante el Independiente Rivadavia y ahora tendrá que intentar una victoria por cualquier marcador en Rosario sobre el equipo argentino para poder avanzar a cuartos de la Libertadores.

El Fluminense, además, llega descabezado tras la decisión de la dirección de destituir al técnico argentino Luis Zubeldía por sus malos resultados y por el empate ante el Rivadavia, por lo que será dirigido desde el banquillo por el entrenador interino Marcão.

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Fluminense, que disputó el liderazgo de la Liga en las primeras jornadas, ahora es cuarto en la clasificación, pero a trece puntos del líder, por lo que necesita vencer en casa para volver a acercarse al Palmeiras y mantenerse entre los cuatro primeros, que garantizan cupo a la Libertadores del próximo año.

Abel Ferreira también llega desgastado al partido del sábado debido a que, tras el traspiés en la Libertadores, aumentó la presión de la afición sobre el entrenador que lleva seis temporadas a cargo del Palmeiras.

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Por esas presiones y pese a la necesidad de reservarse para la Libertadores, Ferreira anunció que alineará a todos sus titulares en la visita al Fluminense, incluyendo al volanta Bruno Fuchs y al zaguero y capitán Gustavo Gómez, que estaban bajo cuidados médicos.

Marcão, en cambio, no podrá contar con el lateral Guillermo Arana, que sufrió una lesión en la cabeza, ni con el zaguero Ignacio, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

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- Partidos de la vigésima tercera jornada:

. Sábado: Fluminense-Palmeiras, Athlético Paranaense-Bragantino y São Paulo-Coritiba.

. Domingo: Chapecoense-Bahía, Vasco da Gama-Santos, Atlético Mineiro-Gremio, Mirassol-Flamengo, Vitória-Botafogo y Corinthians-Cruzeiro CRU.

. Lunes: Internacional-Remo. EFE