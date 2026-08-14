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Nadia Battocletti, Karsten Warholm y Audrey Werro hacen vibrar al Estadio Alexander

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Redacción deportes, 14 ago (EFE).- El noruego Karsten Warholm, en los 400 vallas; la italiana Nadia Battocletti, en los 10.000 metros, y la suiza Audrey Werro, en los 800, brillaron con luz propia en la quinta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que el italiano Gianmarco Tamberi, en salto de altura, sumó su cuarto título contiental.

El Estadio Alexander de Birmingham lució su mejor entrada hasta el momento con todas las gradas llenas de aficionados al atletismo para disfrutar de una jornada emocionante que comenzó con la final del 10.000 femenino.

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El triunfo, con mucha autoridad, fue para la gran favorita, Nadia Battocletti, que no acusó el posible cansancio de hace tres días, cuando corrió los 5.000 y también se impuso con una demostración de poderío.

En esta ocasión, la italiana llegó a los últimos doscientos metros con más fuerza que ninguna de sus rivales para hacer un cambio de ritmo que nadie pudo seguir y que la permitió entrar en meta en solitario, doblando a varias atletas incluso. Registró un tiempo de 31:41.17, por delante de la neerlandesa Maureen Koster (31:45.76), segunda, y la belga Jana Van Lent (31:47.81), tercera.

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Otra prueba vibrante fue la de los 400 vallas, en la que Karsten Warholm, triple campeón del mundo y oro olímpico en Tokio 2020, no dio opción a sus rivales y venció con un tiempo de 46.63, récord de los campeonatos, sumando su cuarto título continental. La plata fue para el alemán Emil Agyekum (47.87) y el bronce para el turco Ismail Nezir (48.26).

En el salto de altura masculino la victoria fue para Gianmarco Tamberi, que, con 2,32 metros, logró su cuarto título europeo al aire libre, siguiendo las premisas del tatuaje de su mano izquierda: "Confía en tu cuerpo, confía en tu mente, confía en ti mismo".

La plata fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk, que se quedó en 2,30 metros, y el bronce el también italiano Matteo Sioli, que hizo 2,27 y acabó retirado por un problema en los isquiotibiales.

El broche de oro a la jornada se completó con la reñida final de 800 metros en la que las tres favoritas coparon el podio en una carrera de altísimo nivel.

Tras una caída en la semifinal y ser recalificada, Audrey Werro realizó una magnífica carrera en la final para llevarse el título continental con 1:54.81, récord del campeonato.

La británica Keely Hodgkinson, doble campeona en Múnich 2022 y Roma 2024, no pudo con la energía de la suiza y se conformó con la plata (1:55.01) llegando a meta por delante de la neerlandesa Femke Bol, que culminó su notable salto a los 800 metros, desde el 400, con el bronce, registrando con 1:55.54 el récord nacional.

La final de los 200 masculinos se la adjudicó Owen Ansah (19.95), primer alemán en correr por debajo de los 20 segundos, y la de disco femenino la neerlandesa Jorinde Van Klinken (67,67 metros), que es la vigente campeona del mundo.

El heptatlón femenino, que comenzó su concurso en esta antepenúltima jornada de competición, la lidera tras los 100 vallas, la altura, el peso y los 200 metros la polaca Adrianna Sulek-Schubert con 3.968 puntos. Segunda es la neerlandesa Sofie Dokter (3.944) y tercera la irlandesa Kate O'Connor (3.926).

Mañana se resolverá el heptatlón con la longitud, la jabalina y los 800 metros.

En la sesión matutina, el pertiguista sueco Armand Duplantis, triple campeón mundial y doble medallista de oro olímpico, cumplió con una discreta marca de 5,60 metros el trámite de la calificación antes de una final en la que buscará su cuarto título continental consecutivo al aire libre.

Las otras grandes pruebas de la sesión matutina fueron la calificación del 1.500 masculino y la jabalina femenina.

Sobre la pista, para el 1.500, no fallaron los favoritos al podio, los británicos Jake Wightman y Jake Heyward, el alemán Robert Farken, el portugués Isaac Nader y el francés Azzedine Habz.

En la jabalina tampoco hubo sorpresas. La ronda de clasificación la lideró la suiza Leonie Hugli, que hizo récord nacional con 62,33 metros, seguida de la alemana Julia Ulbricht con 60,86.

En los relevos largos del 4x400 destacó el equipo masculino de Italia, que hizo récord nacional y de los campeonatos con 2:58.10, mientras que el femenino se decidirá en la final con el duelo que aspiran a protagonizar las atletas de Países Bajos y Gran Bretaña. EFE

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