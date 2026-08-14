Moreno dice que se atisba el "principio del fin" del incendio de Niebla (Huelva)

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Huelva, 14 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha lanzado este viernes un mensaje de optimismo sobre la evolución del incendio de Niebla (Huelva) y ha avanzado que se está ante "el principio del fin" después de siete días de actividad.

En una comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Niebla, Moreno ha anunciado la inminente vuelta a casa de 114 desalojados.

El retorno a los hogares beneficiará a varias aldeas del municipio de Zalamea la Real -73 vecinos de El Pozuelo, 21 de Las Delgadas y 20 de El Mendizao Alto-, aunque su vuelta está supeditada a la confirmación por parte del comité de operaciones de esta noche.

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"Es una buena noticia que los vecinos puedan regresar a sus hogares y volver a la tranquilidad y seguridad que les da su entorno», ha destacado el presidente andaluz. EFE

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