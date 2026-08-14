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Messi, en duda ante el Nashville tras el varapalo en la Leagues Cup

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Miami (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, dejó en el aire la participación de Lionel Messi en el vital encuentro de este sábado ante el Nashville, que enfrenta a los dos primeros clasificados de la Major Soccer League (MLS).

El partido es crucial para los ánimos del Inter Miami, que fue eliminado esta semana de la Leagues Cup tras caer 2-3 contra el León, en el regreso de Messi después del fallecimiento de su padre.

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"Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro", dijo Hoyos a los medios antes del entrenamiento de este viernes.

Messi disputó la segunda mitad contra el León pese a que había viajado a Argentina el fin de semana por la muerte de su progenitor, Jorge Messi, a los 68 años, y aún no se había reincorporado al grupo.

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El Inter Miami se desplazará este viernes a Tennessee para enfrentarse el sábado a las 20:30 hora local (00:30 GMT del domingo) al Nashville, líder de la Conferencia Este y de la MLS con 40 puntos. Al igual que el equipo de Florida, también fue eliminado en la primera fase de la Leagues Cup.

El Inter Miami es segundo en la clasificación con 38 puntos, con lo que una victoria le auparía a la primera plaza y le ayudaría a dejar atrás los tropiezos en lo que va de temporada.

Además de la eliminación en la Leagues Cup, el conjunto de Messi cayó en marzo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el principal objetivo de este año. Su verdugo fue precisamente el Nashville.

Messi no es la única duda para el partido. El mexicoargentino Germán Berterame no ha vuelto al terreno de juego desde que sufrió un fuerte impacto durante un lance del juego contra el Montreal el pasado 25 de julio por el que fue ingresado en un hospital.

Por fortuna para Hoyos, sí contará ante el Nashville con un Luis Suárez repleto de energía. El uruguayo no jugó ninguno de los tres partidos de la Leagues Cup mientras cumple una sanción por escupir a un rival en la final del año pasado.

La MLS es la última bala del Inter Miami para levantar un trofeo mayor este temporada. Además, disputarán en septiembre la Campeones Cup contra el Cruz Azul, como vigentes vencedores de la MLS Cup.EFE

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