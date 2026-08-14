Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola (Barcelona)

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Barcelona, 14 ago (EFE).- Los bomberos han dado por estabilizado el incendio que se ha declarado a primera hora de esta tarde en la montaña de Sant Pere Màrtir, en Collserola (Barcelona), y que ha obligado a confinar de manera preventiva a los vecinos del barrio de Can Caralleu y a cortar la carretera de l’Arrabassada en las entradas por Sant Cugat del Vallès y les Planes.

El fuego ha comenzado en la avenida Pearson de Barcelona y poco después ha enfilado hacia la carretera de les Aigües y la montaña de Sant Pere Màrtir, según ha explicado en declaraciones a los medios el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle.

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Una treintena de dotaciones terrestres y aéreas de bomberos de la Generalitat y de Barcelona han trabajado en las tareas de extinción de este incendio, que se ha declarado a las 15:35 horas y que, poco antes de las seis de la tarde, ha sido dado por estabilizado, aunque todavía queda algún foco secundario, ha precisado Batlle.

Según datos provisionales del cuerpo de Agentes Rurales, el fuego ha afectado a unas diez hectáreas. EFE

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