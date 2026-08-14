La Tomatina de Buñol ya cabe en un cucurucho gracias a un innovador helado de tomate

Guardar

Buñol (Valencia), 14 ago (EFE).- La Tomatina de Buñol (Valencia) no deja de evolucionar y la edición de este año también estará disponible en formato cucurucho, gracias al helado de tomate que ha elaborado la heladería italiana Al Bacio, un "experimento" en honor a esta fiesta internacional que llega de la mano de Diego Salvati.

Al Bacio, una expresión italiana que significa "hecho a la perfección, con maestría", es el negocio familiar de Diego, que abrió la persiana el pasado 23 de mayo junto a su madre y su hermano, ante la falta de oferta de helados artesanales en el municipio.

PUBLICIDAD

Pero incluso antes de abrir la heladería, Diego ya tenía en la cabeza la idea de hacerle un homenaje a La Tomatina, una experiencia que ha podido vivir solo una vez y que describe como "muy heavy".

"Es un helado de tomate hecho con producto local, de la terreta, en honor a la Tomatina", asegura el artesano en una entrevista con EFE, quien desvela que conseguir su sabor ha sido un proceso de "prueba y error".

PUBLICIDAD

Para Diego, la mayor dificultad ha sido encontrar un balance entre la acidez del tomate y el sabor dulce que todos esperan encontrar en un helado, una tarea que se ha basado en perseguir "ese equilibrio".

"Es un helado salado, un helado que se llama gastronómico, y las mezclas pueden ser más complicadas comparadas con helados tradicionales, pero al final lo hemos conseguido", expresa Diego, quien destaca también otros sabores originales como el de ricota con higo y los más clásicos: chocolate, vainilla, pistacho y avellana.

PUBLICIDAD

El italiano cuenta que la clave de este proceso es limpiar muy bien los tomates, pelarlos, quitarle la parte más dura que contiene las semillas y añadir "dos o tres ingredientes secretos más", una mezcla que acabará en la mantecadora para hacer su magia.

Diego presentará este helado la semana que viene como parte de una edición limitada previa a la fiesta de La Tomatina -que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto-, aunque adelanta: "Si a la gente le gusta mucho, lo seguiremos haciendo". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)