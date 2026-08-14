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La Bolsa baja el 0,06 % y despide la semana por debajo de los 20.200 puntos

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Bolsa española ha cedido este viernes un escaso 0,06 %, y despide la semana por debajo de los 20.200 puntos, en una jornada volátil y con poco volumen de negociación, típico de mediados de agosto, en la que han continuado las amenazas de EE.UU. a Irán.

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El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 12 puntos, ese 0,06 %, y ha terminado de negociar en 20.156,6 puntos. El selectivo despide la semana con un descenso acumulado del 0,1 % y mantiene ganancias del 16,46 % en lo que va de año.

El IBEX arrancaba al alza y recuperaba los 20.200 puntos que perdió en la víspera, pero pronto se daba la vuelta y ha continuado sin tendencia clara el resto de la sesión.

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Grifols, el valor más castigado, ha perdido el 2,86 %, seguido de Aena, que ha cedido el 1,71 %; Ferrovial, el 1,42 %; y Acerinox, el 0,99 %. Banco Sabadell ha sido el más alcista (1,5 %), Amadeus ha ganado el 1,49 %; Repsol, el 1,13 %; y Unicaja, el 1,06 %.

En Europa, las principales plazas han cerrado con tendencia mayoritariamente negativa y Londres ha cedido el 0,21 %; MIlán, el 0,2 %; París, el 0,16 %; y el índice Euro Stoxx 50, el 0,09 %. Se ha desmarcado Fráncfort, con un avance del 0,53 %.

En el plano macroeconómico se conoció que el PIB de la eurozona creció el 0,4 en el segundo trimestre del 2026 y en el conjunto de la UE, sumó un 0,5 %.

Wall Street abría con tendencia mixta y al cierre de las bolsas en el Viejo Continente, sus tres principales índices cotizaban con caídas y Nasdaq perdía el 0,44 %; el Dow Jones, el 0,19 %; y el S&P 500, el 0,17 %.

En EE.UU. las ventas minoristas cayeron el 0,6 % en julio, frente al repunte del 0,1 % que registraron durante el mes previo. Según el analista de XTB, Javier Cabrera, "esto supone otro motivo más para que el mercado no espere una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre".

Mientras, en el terreno geopolítico este viernes se conoció que dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados la noche anterior mientras transitaban por el estrecho de Ormuz y el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán.

El ataque se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmara el jueves que EE.UU. "aplicará medidas (contra Irán) como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país".

Pese a ello, el petróleo ha experimentado una jornada principalmente estable y al cierre de los mercados europeos el crudo brent de referencia en Europa avanzaba el 0,9 % y se encaminaba a recuperar el nivel de los 88 dólares por barril. EFE

(foto) (vídeo)

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