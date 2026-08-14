Juan Manuel Cerúndolo y Trungelliti avanzan en Cincinnati

Guardar

Chicago (EE.UU.), 14 ago (EFE).- Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti se clasificaron este viernes para la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, al eliminar respectivamente al estonio Mark Lajal (n.159) y al serbio Hamad Medjedovic (n.73).

Cerúndolo, número 51 del ránking mundial, triunfó por 6-4 y 6-4 ante Lajal en una hora y 23 minutos de partido y se citó con el francés Arthur Rinderknech (n.28) en la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Su hermano, Francisco Cerúndolo, debutará en esa misma ronda contra el portugués Nuno Borges.

Por su parte, Trungelliti (n.91) tuvo que sufrir para imponerse a Medjedovic por 7-5 y 7-6(2), tras estar una rotura abajo en el segundo set.

PUBLICIDAD

Le espera el ruso Daniil Medvedev, cuarto favorito en el cemento de Cincinnati.

Se acabó el torneo del colombiano Nicolás Mejía (n.122), eliminado por el australiano Adam Walton (n.98) con un 7-6(5) y 6-0. EFE