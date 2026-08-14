Hoy será noticia. Sábado, 15 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Se refuerza la frontera de Ceuta ante una nueva convocatoria de entrada

Ceuta (EFE).- Las autoridades españolas y las marroquíes han reforzado ambos lados de la frontera el despliegue de fuerzas de seguridad ante el llamamiento a través de redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes este sábado en Ceuta, mientras en la ciudad autónoma permanecen al menos cinco mil personas que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio.

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Grupos aislados de migrantes, en un su mayoría jóvenes, tratan de llegar a la frontera con Ceuta con la esperanza de cruzar a España pese a las advertencias de Madrid y Rabat de que no podrán quedarse en territorio español tras la crisis desatada el día 30, cuando un cruce masivo dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

INCENDIOS FORESTALES

Nueva jornada de lucha contra los incendios de Niebla y Riglos

Madrid (EFE).- Los equipos de extinción tratan de contener el incendio de Niebla (Huelva), que aún crece por la zona este, mientras continúan los desalojos en las Peñas de Riglos (Huesca) y se ha estabilizado ya el fuego de Collserola (Barcelona).

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha lanzado este viernes un mensaje de optimismo sobre la evolución del incendio de Niebla (Huelva) y ha avanzado que se está ante "el principio del fin" después de siete días de actividad.

TRÁFICO VERANO

Abierta la operación especial de tráfico con motivo por la festividad de la Virgen

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene este sábado un dispositivo especial por la festividad de la Asunción de la Virgen de este 15 de agosto, un fin de semana en el que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.

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El operativo, que comenzó a las 15:00 horas de este viernes y finalizará a las 00:00 horas del domingo, reforzará la vigilancia tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria, para controlar los desplazamientos por vacaciones y el cambio de quincena en un fin de semana en el que muchos pueblos celebran sus fiestas patronales.

CATEDRAL TOLEDO

El papa convoca el primer Año Jubilar de la historia de la catedral de Toledo

Toledo (EFE).- Hoy, 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario en Toledo, va a tener lugar la proclamación pública de la bula pontificia con la que el papa León XIV convoca el primer Año Jubilar de la historia de la catedral de Toledo, que arrancará el 25 de octubre y coincide con el 800 aniversario del templo primado.

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El día anterior, fecha en la que se cumplen ochocientos años de la colocación de la primera piedra de la catedral, el cabildo primado entregará una réplica conmemorativa a los asistentes a la celebración litúrgica del último día del Octavario.

SOCIEDAD CURIOSIDADES

Carrascosa de la Sierra (Cuenca) celebra este sábado su Campeonato de Lanzamiento de Jamón

Toledo (EFE).- El municipio de Carrascosa de la Sierra (Cuenca) celebrará este sábado su tradicional Campeonato de Lanzamiento de Jamón, que organiza la asociación cultural Isabel de Cervantes, y que llega este año a su vigésima novena edición.

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La asociación Isabel de Cervantes ha explicado que la competición tendrá cuatro categorías adaptadas, de forma que los hombres competirán con un jamón, las mujeres con una paletilla, los niños con un salchichón y los bebés con un fuet.La competición consistirá en lanzar la pieza que corresponda a cada categoría lo más lejos que se pueda, de forma que el campeón será el que la lance a una mayor distancia.

EL TIEMPO

Este sábado, tormentas fuertes, viento y granizo en el interior peninsular y Baleares

Madrid (EFE).- Este sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en buena parte del interior peninsular y Baleares, especialmente en zonas de montaña y del este, acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo; habrá temperaturas elevadas en Baleares, nordeste, valle del Guadalquivir y Rías Baixas.

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La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, salvo en zonas del extremo sur, Ceuta y Melilla. Bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán.

EFE

fp