Gladiadores y plebeyos recorren Becilla (Valladolid) en una fiesta de interés regional

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Valladolid, 14 ago (EFE).- Vecinos vestidos con túnicas, cascos de gladiadores y el pelo trenzado han caminado este viernes sobre el puente y la calzada romanas del municipio vallisoletano de Becilla de Valderaduey, en el conocido como Día de Roma, que este año celebra su reciente declaración como fiesta de interés turístico regional.

La imagen haría pensar a cualquier visitante que ha viajado al pasado, pero los vecinos de este municipio de apenas doscientos habitantes tienen la fecha marcada, verano tras verano, en el calendario.

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Lo que comenzó hace veintidós años como una iniciativa ciudadana para poner en valor el patrimonio romano de la localidad ha recibido, como señala a EFE uno de sus impulsores, Antonio Ángel Jular, un premio a años de esfuerzo.

Una iniciativa ciudadana

"Estamos muy orgullosos", reconoce Jular, miembro de la extinta asociación Beurcas, quien espera que este reconocimiento haga que otros visitantes señalen también la fecha en sus calendarios en futuras ediciones.

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La asociación, que nació para impulsar eventos culturales en los tres pequeños pueblos que le dan nombre (Becilla de Valderaduey, Urones de Castroponce y Castroponce), ideó la iniciativa para poner en valor el patrimonio del municipio y educar a sus vecinos sobre la historia de sus orígenes romanos.

Un objetivo que han conseguido con creces, tal y como señala Jular, quien admite que lamenta no haber logrado el segundo gran reto que se planteaba la iniciativa: lograr la remodelación del patrimonio romano que alberga el municipio.

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Un banquete educativo

Al otro lado del puente y la calzada romanas, únicos testigos del pasado histórico de la localidad, un banquete amenizado con música y recreaciones de la época espera a niños y adultos, que completan el paisaje con sus disfraces.

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David Pérez, vecino de Becilla, reconoce que el día de roma se ha convertido en una peregrinación anual desde que tiene "uso de razón" y añade que le parece "increíble " que haya personas que lo hayan logrado mantener durante tantos años.

En esta ocasión, Pérez ha decidido venir acompañado de su pareja, una joven francesa que se suma a los visitantes nacionales e internacionales que, cada vez con mayor frecuencia, se acercan al municipio para compartir la experiencia.

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Un nuevo hito histórico

Lo que nació como una iniciativa ciudadana que aprovechaba los espacios públicos del municipio se ha convertido en una jornada impulsada por el propio Ayuntamiento de la localidad, financiada por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid y, ahora, reconocida como una fiesta de interés turístico.

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La alcaldesa del municipio, María Jesús Peña, afirma que la declaración no ha sido sencilla, pero ayudará al reconocimiento del municipio en su conjunto.

"Es una pequeña ventana para lograr publicidad en la provincia, para que impacte en el turismo y que se reconozca, no solo el Día de Roma, sino a todo el pueblo y su patrimonio", ha afirmado Peña a EFE.

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La que fuera calzada de paso de miles de personas de nacionalidades diversas ha debido demostrar, según señala Peña, que todavía sigue atrayendo turistas de todo el planeta para que su festividad sea declarada de interés regional, una piedra que marcará un nuevo hito en su historia. EFE

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bca/fp