El vicepresidente de Vox en la Junta de Extremadura considera que el objetivo de Almaraz "debe ser 2050"

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El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha considerado que el objetivo de la central nuclear de Almaraz "debe ser 2050".

"Almaraz, sí gracias. ¡Nucleares, sí gracias!. El primer paso está dado. Pero solo es el primero, porque el objetivo debe ser 2050", ha aseverado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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De igual modo, Óscar Fernández, que pertenece a Vox, ha remarcado que siempre apostó por Almaraz y por la energía nuclear y ha dado la bienvenida a "los conversos". "Enhorabuena al Campo Arañuelo. Enhorabuena Extremadura", ha concluido.

Cabe destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II hasta 2030, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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