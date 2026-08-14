Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El vicepresidente de Vox en la Junta de Extremadura considera que el objetivo de Almaraz "debe ser 2050"

Imagen M7PVF5CD45CERBOCHS6BNS4AP4
Guardar

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha considerado que el objetivo de la central nuclear de Almaraz "debe ser 2050".

"Almaraz, sí gracias. ¡Nucleares, sí gracias!. El primer paso está dado. Pero solo es el primero, porque el objetivo debe ser 2050", ha aseverado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

De igual modo, Óscar Fernández, que pertenece a Vox, ha remarcado que siempre apostó por Almaraz y por la energía nuclear y ha dado la bienvenida a "los conversos". "Enhorabuena al Campo Arañuelo. Enhorabuena Extremadura", ha concluido.

Cabe destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II hasta 2030, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

La labor de los peritos y el testimonio de la presidenta de la comunidad de vecinos bastaron para la condena

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Números ganadores del Super Once del 14 agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Números ganadores del Super Once del 14 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Tres trucos para mantener lejos a las plagas más molestas del jardín, según expertos jardineros

Mantener a raya a los roedores e insectos no es tan difícil como lo pintan. Estos son algunos métodos sin complicaciones que pueden ayudar a mantener la terraza sin intrusos

Tres trucos para mantener lejos a las plagas más molestas del jardín, según expertos jardineros

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

A pesar de su escasa presencia, la señal R-109 representa una obligación estricta para un tipo concreto de vehículos

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

ECONOMÍA

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de agosto

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”