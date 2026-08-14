El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 por Ceuta tras su negativa de esta semana

Madrid, 14 ago (EFE).- El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta.
Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.
PUBLICIDAD
Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12 por esa misma razón ante esa misma comisión, pero no compareció, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Ni ‘Pasapalabra’ ni Mediaset: Christian Gálvez vuelve al mítico formato como presentador de ‘El Rosco’ en Estados Unidos
El madrileño da un salto en su carrera y regresa al programa de forma inesperada después de siete años
La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”
El Instituto Armado lanza una campaña de disuasión para frenar la movilización en redes sociales que promueve un nuevo cruce masivo a la ciudad autónoma este sábado
Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales
Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas
Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España
Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres
MÁS NOTICIAS