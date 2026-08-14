El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 por Ceuta tras su negativa de esta semana

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Madrid, 14 ago (EFE).- El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta.

Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.

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Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12 por esa misma razón ante esa misma comisión, pero no compareció, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa. EFE