El polideportivo de Cifuentes acoge a los evacuados de El Recuenco

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Guadalajara, 14 ago (EFE).- El incendio declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara) ha obligado a evacuar a su población hasta el polideportivo del municipio de Cifuentes.

Así lo ha señalado a Efe su alcalde, Enrique Collada, quien sobre las 10 de esta noche señalaba que tan solo quedaban algunas personas mayores con dificultades de movilidad o sin vehículos a la espera de poder ser trasladados por Guardia Civil o Protección Civil.

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“El fuego ha ido creciendo muy rápido y literalmente hemos ido puerta por puerta avisando a los vecinos para ser evacuados”, apunta a Efe.

Justo en estos días había gran afluencia de gente en este pequeño municipio del Alto Tajo, con cerca de 300 personas, ya que la próxima semana son las fiestas de la localidad.

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Collada se encuentra en el municipio junto a efectivos de la Guardia Civil, Emergencias y Protección Civil y señalaba que todo apunta a un rayo de la tormenta eléctrica en el municipio como origen del fuego. “Es un sitio que otras veces hemos tenido algún incendio pero hoy la situación no era favorable, ha sido junto a un pinar”, ha agregado.

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido sobre las 20 horas de este viernes el nivel 2 de operatividad para un incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), evacuando a la población y también confinando a la población de El Pozuelo.

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Asimismo, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X.

Anteriormente se había establecido el nivel 1 de operatividad para el incendio, porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

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A esa hora el Infocam indicaba que en las labores de extinción está trabajando un operativo integrado por 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, el incendio ha sido detectado a las 16.41 horas por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado situado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria. EFE

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Brl/fp