El incendio de Recuenco (Guadalajara) baja a nivel 1 y se levanta evacuación de población

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Toledo, 14 ago (EFE).- El incendio declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), que ha obligado a evacuar a su población hasta el polideportivo del municipio de Cifuentes, ha bajado a nivel 1 con lo que se levanta su evacuación y el confinamiento de El Pozuelo (Cuenca).

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 1 y el levantamiento de las medidas de evacuación y confinamiento a las 22:23 horas de este viernes aunque se mantiene la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

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El incendio se inició a las 16.41 horas y se declaró inicialmente el nivel 1, por posible afección de las vías de comunicación, y después el nivel 2 para la evacuación de El Recuenco y el confinamiento de El Pozuelo, aunque a las 22:23 horas ha bajado a nivel 1.

El incendio ha sido detectado por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado situado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria. EFE

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