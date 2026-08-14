El Gobierno mantiene su presencia en Ceuta con la visita de Elma Saiz el próximo lunes

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Madrid, 14 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitará Ceuta el próximo lunes para conocer sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria desplegado en la ciudad y para reunirse con el presidente, Juan Jesús Vivas.

Saiz continuará de esta manera con la presencia del Gobierno en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria derivada de la entrada de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

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Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también han acudido a Ceuta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la de Juventud e Infancia, Sira Rego; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha estado en dos ocasiones.

Saiz, que además es portavoz del Gobierno, se reunirá a las 10:30 horas del lunes 17 de agosto con Vivas para "analizar la situación humanitaria, evaluar su evolución y abordar las necesidades de la ciudad", según ha informado este viernes el ministerio.

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Está previsto que la ministra atienda a los medios de comunicación tras la reunión, a las 11:45 horas, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta. EFE