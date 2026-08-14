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Diego Ventura pasea una oreja tras dar alternativa al mexicano Javier Funtanet

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Gijón 14 ago (EFE).-El rejoneador portugués Diego Ventura cortó una oreja y dio la vuelta al ruedo de la plaza de El Bibio, en Gijón, tras dar la alternativa al mexicano Javier Funtanet, en el segundo festejo de la Feria de Begoña, en la que se lidiaron seis toros de la ganadería de Los Espartales que adolecieron de escasa bravura y fuerza.

El único trofeo de la tarde se lo llevó Ventura, de tabaco y negro, al cuajar una buena faena en el segundo toro, un negro de nombre Cariñoso y 542 kilos que se mostró manso y distraído pero al que le pudo colocar una vistosa serie de banderillas y matar de un rejonazo en el segundo intento luego de pincharlo.

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El público acompañó con aplausos y ovacionó algunas de las banderillas que colocó al quiebre y al violín y pidió dos orejas al presidente que sólo concedió una.

El rejoneador lisboeta puso además dos rosas en la grupa del astado y se adornó en varios pasajes con ‘paradinhas’ de su cabalgadura, de nombre ‘Lio’, que también fue ovacionado por el tendido.

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A segunda tarde de la Feria Taurina de Begoña comenzó con la toma de la alternativa del mexicano Javier Fundanet, heredero de una saga de rejoneadores en su país, que le entregó Ventura con Duarte Fernández como testigo de la ceremonia.

Ataviado a la Federica de marfil y oro, Fundanet lidió el primero de la tarde, Veterano, negro de 528 kilos, que exhibió mansedumbre pero fue ganando celo y fijeza en el tercio de banderillas.

El mexicano colocó un buen par de banderillas al violín tras quebrar la embestida y mató con el rejón de muerte en el segundo intento después de un pinchazo, lo que deslució su esfuerzo y evitó que se le concediera un trofeo a pesar de la mayoritaria petición del púbico, aunque dio la vuelta al ruedo.

El lisboeta Duarte Fernándes, de azabache, brindó al empresario Carlos Zuñiga el tercero de la tarde, Olivero, un negro de 594 kilos, al que le dejó dos rejones de castigo y varias banderillas de gran lucimiento.

El sobrino del rejoneador portugués Rui Fernandes, finalizó el tercio de muerte con tres pinchazos, un rejón entero y un certero descabello, en una faena en la que uno de sus auxiliares sufrió una voltereta sin consecuencias físicas.

El cuarto de la tarde, Mimosito, negro, de 590 kilos, fue reservón y débil y complicó la faena a Ventura, que mató de un segundo rejonazo y descabello y solo consiguió el silencio de un tendido que abucheo al toro al arrastre.

El quinto toro, Madroño, negro de 514 kilos, de escasa bravura y excesiva distracción al estar más pendiente del tendido que del caballo, obligó a Duarte Fernández a asumir riesgos para conseguir arrancadas y fue ovacionado por el público que reconoció su esfuerzo.

El sexto y último toro del único festejo de rejones de la Feria de Begoña en El Bibio, Hiervabueno, negro de 583 kilos, salió suelto y con querencia a las tablas, y obligó a Javier Fundanet a sacar su casta torera para centrar al astado con dos rejones de castigo.

El mexicano dejo dos buenas banderías al violín y varios quiebros antes de un buen carrusel de cortas y acabó dando la vuelta al ruedo tras matar de un rejonazo al tercer intento.

Ficha 14 de agosto 2026. Segundo festejo y único de rejones en la feria Taurina de Begoña, en una jornada muy nublada y con amenaza de lluvia, en la plaza de El Bibio, en Gijón, con tres cuartos de entrada.

Se lidiaron seis toros de la ganadería de Los Espartales, todos de manto negro, con signos de debilidad y falta de casta y bravura.

Toreros Javier Fundanet, de marfil y oro a la Federica, vuelta al ruedo tras tomar la alternativa.

Diego Ventura, tabaco y negro, oreja y silencio Duarte Fernandes, Azabache, ovación y ovación.

EFE:

jgg/amd

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