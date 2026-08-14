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Detenidos en Tenerife los responsables de la mayor plantación de cannabis en Hungría

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Santa Cruz de Tenerife, 14 ago (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de la isla de Tenerife a dos fugitivos reclamados por las autoridades húngaras por ser los presuntos responsables de la mayor plantación de cannabis incautada en Hungría.

Una nota policial informa de que los detenidos, junto con sus cómplices, al parecer habrían comprado una vivienda en Hungría con el objetivo de cultivar cannabis y en este domicilio, en abril de 2025, se practicó un registro en el que se intervinieron 6.289 plantas de cannabis y 58 kilos de cannabis seco.

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Se trata de la mayor plantación de marihuana incautada por Hungría en su historia, enfrentándose sus responsables a 20 años de prisión.

Tras diversas gestiones de investigación y seguimiento se pudo identificar a los dos fugitivos en la isla de Tenerife, pese a que ambos habían modificado radicalmente su aspecto físico y hacían uso de una identidad falsa para dificultar su localización y evitar ser detectados.

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Los agentes establecieron un dispositivo para su detención y contaron con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) debido a su peligrosidad y a conocimientos en artes marciales, además de su posible relación con personas vinculadas al ámbito delincuencial de la zona.

Los agentes localizaron a los reclamados cuando se dirigían hacia su vehículo y, pese a que ambos ofrecieron una fuerte resistencia, fueron detenidos y puestos a disposición judicial. EFE

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