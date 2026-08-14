Detenido un sospechoso de haber provocado el incendio de Collserola (Barcelona)

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Barcelona, 14 ago (EFE).- La guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un sospechoso de haber provocado el incendio forestal que se ha declarado a primera hora de esta tarde en la sierra de Collserola, y que ha quemado unas diez hectáreas.

Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, agentes de la Guardia Urbana han localizado a una persona con una actitud sospechosa en los alrededores de la zona donde se considera que ha comenzado el incendio.

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El sospechoso ha sido trasladado a dependencias de los Mossos d'Esquadra a la espera de las investigaciones que los Agentes Rurales están realizando para determinar las causas del incendio, de acuerdo con las fuentes.

Los bomberos han dado por estabilizado el incendio, que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos del barrio de Can Caralleu, confinamiento que ya ha sido levantado.

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También ha sido abierta ya la carretera de l’Arrabassada, que había sido cortada en las entradas por Sant Cugat del Vallès y les Planes.

El fuego ha comenzado alrededor de las 15:40 horas en la avenida Pearson de Barcelona y poco después ha enfilado hacia la carretera de les Aigües y la montaña de Sant Pere Màrtir.

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Una treintena de dotaciones terrestres y aéreas de bomberos de la Generalitat y de Barcelona han trabajado en las tareas de extinción de este incendio.

Una vez estabilizado el incendio, los bomberos mantendrán efectivos sobre el terreno durante toda la noche para revisar posibles puntos calientes y garantizar que el perímetro quede completamente asegurado.

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Los bomberos prevén que el incendio quede completamente extinguido en las próximas horas, según el Ayuntamiento de Barcelona. EFE