Controlado el incendio de Los Mardos (Albacete)

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Madrid, 15 ago (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado esta madrugada de que el incendio que se ha declarado este viernes en la localidad albaceteña de Los Mardos, una pedanía de Tobarra, ha quedado controlado.

En su cuenta de X, el Infocam ha detallado que en la zona siguen trabajando 7 medios terrestres y 27 efectivos para controlar el incendio, que fue detectado a las 16:45 horas y afecta a un terreno de matorral del paraje Cañada Larga, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

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El sistema Fidias recoge también la extinción a las 00:58 horas de este sábado un incendio forestal en Miguelturra (Ciudad Real), mientras que el Infocam ha informado de la extinción de un fuego en Valdecabras (Cuenca). EFE