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Consolidado un 40% del perímetro del incendio de Riglos (Huesca) en una jornada complicada

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Zaragoza, 14 ago (EFE).- Los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el lunes en Las Peñas de Riglos y que afecta a más de 10.000 hectáreas han logrado consolidar un 40 % de su perímetro, en una jornada que ha resultado complicada para estas labores.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha informado de este dato sobre un incendio cuyo flanco derecho (sectores 2 y 4) es el que tiene mayor actividad.

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Además, los sectores 5 y 6, correspondientes a las cabezas del flanco izquierdo y del derecho, presentan propagaciones cambiantes a causa del viento errático.

Por otro lado, los sectores 1 (flanco izquierdo de la cola) y los sectores 3 y 5 (en el flanco izquierdo de la cabeza) presentan una evolución favorable.

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La aparición de una tormenta a principios de la tarde ha influido en el comportamiento errático del fuego, lo que ha complicado las labores de extinción.

Los esfuerzos se centran en estos momentos en la defensa de las poblaciones que se encuentran en los sectores 2 y 4 y la defensa, a su vez, de los dos monasterios de San Juan de la Peña y la población de Santa Cruz de la Serós.

Desde la Dirección de Extinción han insistido en el trabajo y esfuerzo que desarrollan las brigadas y los efectivos del operativo Infoar, así como de todas las organizaciones y administraciones que están colaborando. EFE

(foto) (vídeo)

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