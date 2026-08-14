Carrascosa de la Sierra (Cuenca) celebra este sábado su Campeonato de Lanzamiento de Jamón

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Toledo, 14 ago (EFE).- El municipio de Carrascosa de la Sierra (Cuenca) celebrará este sábado su tradicional Campeonato de Lanzamiento de Jamón, que organiza la asociación cultural Isabel de Cervantes, y que llega este año a su vigésima novena edición.

En una nota de prensa, la asociación Isabel de Cervantes ha explicado que la competición tendrá cuatro categorías adaptadas, de forma que los hombres competirán con un jamón, las mujeres con una paletilla, los niños con un salchichón y los bebés con un fuet.

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La competición consistirá en lanzar la pieza que corresponda a cada categoría lo más lejos que se pueda, de forma que el campeón será el que la lance a una mayor distancia.

Los campeones de las distintas categorías recibirán como premio la pieza que lancen.

Cada participante dispondrá de un único intento de lanzamiento, aunque para que sea válido no deberá de pisar la línea establecida por los jueces y la pieza tendrá que aterrizar en una zona delimitada, ha indicado la asociación.

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Asimismo, ha recalcado que todas las piezas estarán perfectamente protegidas y envueltas en capas de papel de burbujas, por lo que no sufrirán ningún tipo de daño higiénico ni estructural con los impactos y quedarán en óptimas condiciones para ser consumidas posteriormente.

La asociación ha señalado que puso en marcha esta peculiar competición en 1997 con el fin de dinamizar el pueblo, que forma parte de la España vaciada, y ha destacado que con el tiempo este particular campeonato deportivo y folclórico se ha convertido en el principal reclamo turístico del municipio, cuyas imágenes el año pasado se hicieron virales en las redes sociales. EFE

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