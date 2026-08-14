Ángela Martínez, sexta, y María de Valdés, octava, en final de los 1.500

Guardar

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- Las nadadoras españolas Angela Martínez y María de Valdés se quedaron lejos de la lucha por las medallas, en la final de los 1.500 libre de los Europeos de París, tras concluir en sexta y octava posición, respectivamente.

Martínez, que firmó un tiempo de 16:20.35 minutos, su mejor marca del año, se quedó a veintiocho segundos de la alemana Maya Werner que ocupó el tercer escalón del podio con un crono de 15:52.50.

PUBLICIDAD

Más lejos concluyó la ilicitana, que fue quinta en estos Europeos en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas de la ganadora de la prueba, la italiana Simona Quadarella, que conquistó su cuarto título de campeona de Europa de la distancia con un registro de 15:46.22 minutos.

Completó el podio la alemana Isabel Gose que se colgó la medalla de plata con un tiempo de 15:49.31 minutos, tres segundos más que la transalpina.

PUBLICIDAD

Por su parte, la otra representante española, la malagueña María de Valdés finalizó octava con un registro de 16:32.71 minutos.EFE