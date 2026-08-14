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Alemania domina con mano de hierro el europeo de alpino en línea

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Villablino (León), 14 ago (EFE).- La representación alemana sigue mostrando su poderío en el campeonato de Europa de alpino en línea que se disputa, hasta el próximo sábado, en la localidad leonesa de Villablino y, tras el triunfo por selecciones, también a nivel individual demostró su superioridad, tanto en categoría masculina como femenina, en la especialidad de gigante.

Joerg Bertsch y su compatriota Elea Boersig, se impusieron en sus respectivas categorías; el primero respaldado en el podio por el dúo italiano -segundo por selecciones- formado por David Fiorot y Mattia Pe, mientras en féminas la también alemana Nikola Yousefian fue plata y la serbia Mia Dedinac cerró el podio.

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La representación española, que había logrado el bronce en la competición por equipos, solo por detrás de los dos colosos europeos en esta disciplina que aúna patinaje y esquí, logró un quinto puesto en la categoría masculina con Sergio Menéndez en una prueba con 29 corredores inscritos, mientras que la catalana Brugués Grau fue sexta por delante de Irene García con 19 participantes.EFE

fps/pcr/og

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