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87-92. España cae en semifinales ante la Letonia de Berrouet

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Redacción Deportes, 14 ago (EFE).- La selección española sub-16 cayó por 87-92 ante Letonia en las semifinales del Europeo de la categoría disputado en Oradea (Rumanía), y luchará por la medalla de bronce ante Lituania.

En un duelo equilibrado, los de Miguel López-Palacios cedieron en los minutos finales ante una selección letona sostenida por el pívot Benjamin Berrouet, jugador que hasta el partido lideraba el ránking de puntos y rebotes con 23,4 y 15,4 respectivamente, y que se fue hasta los 24 puntos, 15 rebotes y 32 de valoración en las semifinales.

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Con un punto por debajo en el marcador (87-88), España dispuso de posesión para ganar el partido a falta de 23 segundos, prácticamente un turno de ataque completo, pero perdió el balón y concedió una bandeja cómoda a Letonia, que se aseguró al menos la prórroga.

Con 2,3 segundos en el reloj, 'La Familia' perdió el balón en el saque de banda y acabó con sus opciones de llevar el duelo a un extra de cinco minutos más.

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El más destacado en el equipo español fue Rhys Robinson (Real Madrid), jugador que fue nacionalizado por el Consejo de Ministros por carta de naturaleza, que acabó con 16 puntos (4/6 en triples) y 17 de valoración.

Ahora, la selección se disputará la medalla de bronce del torneo ante Lituania, que cuenta en sus filas con Danielius Jasikevicius, sobrino de Sarunas, mito del baloncesto europeo y actual entrenador del Fenerbahce.

Por su parte, la final del torneo la disputarán Letonia y Francia. EFE

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