29-29: Tablas entre Águas Santas y Recoletas en un duro partido

Guardar

Inés Morencia

Valladolid, 14 ago (EFE).- El duelo entre el Recoletas Salud Atlético Valladolid y el Águas Santas de Portugal acabó en tablas (29-29) después de un choque de gran dureza, en el que los nuevos fichajes del cuadro azulón tuvieron un gran protagonismo, especialmente, Nagy y Sergio Sánchez.

PUBLICIDAD

Aunque era un encuentro amistoso, la intensidad fue protagonista del juego de ambos equipos desde el inicio, con un rival que supo aprovechar los unos contra uno en ataque, obligando a los locales a apretar en defensa.

Pisonero repartió minutos entre sus jugadores y mezcló a los veteranos con las nuevas incorporaciones, lo que permitió al Recoletas tomar la iniciativa en el marcador, aunque con una escasa renta (9-7).

PUBLICIDAD

De hecho, una mayor presión defensiva del conjunto luso bloqueó la faceta ofensiva de los gladiadores azules, y le dio el control del marcador (11-12). Una ventaja que el técnico local trató de anular con un 5:1 en el que Sergio Sánchez actuó como avanzado.

Pero no consiguió detener el ataque del Água Santas, ,que añadió otro gol de diferencia antes del descanso (12-15).

Tras el receso, los portugueses mantuvieron su ritmo de juego, sorprendiendo al Recoletas con efectivas acciones ofensivas con las que incrementaron las diferencias (13-18), y obligaron a Pisonero a pedir un tiempo muerto.

PUBLICIDAD

Este se tradujo en una intensidad defensiva que, junto a las intervenciones de Nagy en la meta local, dejaron la renta visitante en un solo gol (18-19), lo que trajo consigo el tiempo muerto de Marco Sousa.

El choque entró en una fase de alternancias en el electrónico, con el Água Santas haciendo valer su dureza defensiva y la buena dirección de Conceiçao, y el Recoletas aprovechando el juego de continuidad, para terminar con empate a 29.

PUBLICIDAD

-- Ficha técnica:

29- Recoletas Salud Atlético Valladolid (12+17): Giráldez (Nagy, ps -doce paradas-), Sergio Sánchez (6,2p), Tao (3,1p), Fodorean (1), Suárez (-), Jozinovic (3), Carvalho (2), Ribeiro (-), Alejandro Pisonero (-), Gedo (1), Iribar (4), De Toledo (-), Álex Díaz (2), Serrano (5), Colón (1), Pablo Herrero (-), Pons (-), De Fuentes (1).

PUBLICIDAD

29- Associaçao Atlética de Águas Santas (15+14): Francisco Oliveira (Fontes, ps (1), Barbosa (-), Baptista (2), Peneda (-), Ferreira (1), Sousa (2), Abraham (4), Nunes (1), Silva (4), Conceiçao (6,1p), José Carvalho (2), Queirós (3), Moreira (-), Francisco Fontes (3).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 6-5, 8-7, 10-9, 11-13, 12-15 -descanso-; 14-18, 18-20, 22-22, 25-24, 26-26, 29-29 -final-.

Árbitros: Luis Colmenero y Fermín Rodríguez (Federación castellano y leonesa). Excluyeron dos minutos a Gedo (m.14), Iribar (m.22), Jozinovic (m.46), Ribeiro (m.51), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Abraham (m.15), Conceiçao (m.42 y 50), Peneda (m.49), de la Associaçao Atlética de Águas Santas.

PUBLICIDAD

Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada, disputado en el polideportivo Huerta del Rey. EFE

mim/apa