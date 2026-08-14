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1-0. El Athletic cierra la pretemporada con una derrota en Bérgamo

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Bilbao, 14 ago (EFE).- El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo frente al Atalanta en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao.

Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada temporada cuando remontó de manera increíble en este mismo escenario para llegar con vida a la última jornada de la Liga de Campeones.

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La presencia bajo los palos de Unai Simón fue, sin duda, la gran novedad en el equipo titular que será la base sobre la que Edin Terzic construirá el once para el estreno oficial frente al conjunto sevillista.

El Guante de Oro del Mundial, en sus primeros minutos tras la final frente a Argentina, encabezó a un equipo inicial con Areso y Yuri en los laterales y la pareja Yeray-Paredes en el eje; Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena en el centro el campo con Sancet por delante, Berenguer e Iñaki en las bandas y Maroan como referencia.

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La primera mitad dejó muy poco en ambas áreas. Con los equipos más aplicados en tareas defensivas Maroan disparó alto en el minuto 20 tras un buen control con el pecho y el 39 Zalewski estrelló la pelota en el lateral de la red culminando la mejor acción atacante de la escuadra entrenada por Maurizio Sarri.

Apenas transcurridos treinta segundos de la reanudación llegó la acción que decantó el choque. Zalewski recortó en la frontal del área y enganchó un derechazo que sorprendió a Simón, probablemente tapado por algún compañero.

Tras el 1-0 el Atalanta disfrutó de sus mejores momentos antes del primer carrusel de cambios a la hora de juego del que salió levemente mejor parado el equipo de Terzic.

El Athletic buscó el empate y tuvo dos buenas oportunidades en sendas ocasiones de Adama (m.69) y Canales (m.86). En la última jugada del partido, a pesar de las protestas visitantes, el árbitro se inhibió en un derribo Kossounou a Johaneko que impidió a los rojiblancos volver a casa con mejores sensaciones.

Ficha técnica:

1.- Atalanta BC: Carnesecchi; Bellanova (Zappacosta, m.60), Kossounou, Scalvini, Bernasconi (Kolasinac, m.70); Samardzic (Pasalic, m.60), Gaetano (De Roon, m.70); Ederson (Sulemana, m.70), Zalewski, Raspadori (Cassa, m.82); y Scamacca (Krstovic, m.60).

0.- Athletic Club: Unai Simón; Areso (Johaneko, m.84), Yeray, Paredes, Yuri (Adama, m.60); Ruiz de Galarreta (Jauregizar, m.60), Gerenabarrena (Prados, m.70); Iñaki Williams (Navarro, m.60), Sancet (Canales, m.60), Berenguer (Djaló, m.60); y Maroan.

Goles: 1-0, m.46: Zalewski.

Árbitro: Abdoulaye Diop (Italia). Sin tarjetas.

Incidencias: Último partido de pretemporada del Athletic disputado en el Estadio de Bérgamo en el que se puso en juego en Trofeo Bortolotti. EFE

ibn/sab

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