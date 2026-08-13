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UGT exige la convocatoria "urgente" de la Mesa del Diálogo Social para actualizar el SMI

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Madrid, 13 ago (EFE).- UGT ha exigido este jueves la convocatoria "urgente" de la Mesa del Diálogo Social para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI), después de conocer el dato del IPC de julio, que llegó al 3,6 %, su nivel más alto desde mayo de 2024.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha pedido ampliar y aplicar las cláusulas de revisión salarial en todos los convenios, además de añadir una cuantía extra para las personas que tienen salarios más bajos.

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En este sentido, ha advertido de que por quinto mes consecutivo los salarios pactados en convenio colectivo suben menos que la inflación, ya que el incremento medio pactado para 2026 es del 3 % y el de los convenios firmados ya en 2026 es del 3,7 %, ambos por debajo o en el límite del dato de julio.

Luján se ha referido, igualmente, a la subida de la vivienda, del 12,9 % interanual, y ha considerado que se trata de una situación "alarmante y preocupante". EFE

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