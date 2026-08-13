Se elevan a casi 900 personas de 11 pueblos desalojadas por el incendio de Riglos (Huesca)

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Aragón ha ordenado este jueves la evacuación de Santa Cruz de la Serós y Binacua, aproximadamente 300 personas entre ambas poblaciones, lo que eleva a 877 las que han tenido que dejar sus casas hasta ahora por el incendio iniciado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), con un total de once poblaciones desalojadas, además de un campin.

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, además se ha confinado a los vecinos de Puente la Reina, que se suman así a los de Santa Cilia.

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Hasta el momento las poblaciones evacuadas son Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués, Botaya, Santa Cruz de la Serós y Binacua, además de un centenar de personas que se encontraban en el campin Pirineos, junto a la carretera N-240.

Las personas que van a ser desalojadas de Santa Cruz de la Serós y Binacua y que no tengan alojamiento alternativo con familiares o amigos serán reubicadas en la Escuela Militar de Montaña de Jaca.

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El incendio, por el que el Seprona ha detenido a un hombre de 28 años tras localizar en el punto de inicio un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado las llamas, continúa activo tras una noche complicada y ha afectado ya a más de 5.705 hectáreas.

Lo que más preocupa es la posible llegada del fuego al espacio protegido de San Juan de la Peña, a cuyas puertas se encuentra Santa Cruz de la Serós, y las posibles afecciones que puede haber tanto en el monasterio nuevo como en el viejo.

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Continúan además cortadas la carretera A-132 entre Murillo y Bailo, la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña y la N-240 entre Santa Cilia y Puente la Reina.

En la extinción trabajan hoy medios terrestres y 30 aéreos de una veintena de instituciones. EFE