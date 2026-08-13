Savignani: El mensaje es clarísimo, el favoritismo no nos puede influenciar

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 ago (EFE).- El nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, el brasileño Bruno Savignani, ha avisado que tiene "clarísimo" que el mensaje cara a la nueva temporada debe ser que "el favoritismo" no puede influenciar al equipo, ya que todos deben estar "en la misma página" para conseguir el objetivo de regresar a Liga Endesa.

Para conseguir el ansiado ascenso, el brasileño ha señalado este jueves en la rueda de prensa en la que ha sido presentado que deben crear "cultura y mentalidad" de trabajo diario y ser fuertes "mentalmente" para soportar la presión y la dureza de la Primera FEB, una liga que ha apelado a disfrutar "independientemente de lo duro que sea".

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Savignani ha explicado que tratará de proponer un baloncesto "con bastante intensidad ofensiva y defensiva" y que tenga un juego dinámico con velocidad, dos factores que espera que hagan que "la gente se sienta representada en la cancha".

El brasileño, que sabe lo que es ascender a Liga Endesa con el San Pablo Burgos tras un récord de 32 victorias y solo dos derrotas, ha advertido que es necesario entender "cuánto dura esta liga" y lo complicado que es competir o ganar fuera de casa, un mensaje que ha asegurado que estará "repitiendo todo el año" si es necesario.

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En estos primeros días, el trabajo del equipo se centrará en "ir conociéndonos y adaptándonos los unos a los otros" para generar hábitos de trabajo y el núcleo de un vestuario que es prácticamente nuevo, con nueve incorporaciones y tan solo tres continuidades (Carlos Alocén, Pierre Pelos y Miquel Salvó).

Precisamente con estos tres últimos mantuvo conversaciones para conocer su experiencia en Gran Canaria y utilizar su conocimiento de la entidad para que "desde dentro puedan direccionar cómo funciona las cosas": "La mezcla va a funcionar bien", ha asegurado.

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Bruno Savignani, que se mostró "feliz e ilusionado" de esta oportunidad en un "club histórico", ha explicado que la confección de plantilla ha sido consensuada con el nuevo director deportivo amarillo, Francesc Solana, es la búsqueda de perfiles que "encajen bien en las características" y que además conocen bien la metodología del brasileño.

El nuevo entrenador amarillo ha señalado que la afición será "una parte muy importante" del proyecto en Primera FEB porque van a impulsar a la plantilla a conseguir los objetivos planteados en verano.

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"Se van a sentir orgullosos de vernos, es nuestra intención. Queremos que disfruten y se identifiquen de vernos pelear cada balón y cada segundo en la pista. Vamos a tener una temporada divertida, esperemos", ha alentado. EFE

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(foto)