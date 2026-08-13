Santander acoge un congreso para estudiar el Universo con el telescopio James Webb

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Santander, 13 ago (EFE).- Santander acoge un congreso científico que reúne a 71 investigadores y profesionales de distintos países para analizar los últimos avances en el estudio de las lentes gravitacionales y el Universo a partir de las observaciones del telescopio espacial James Webb.

Este congreso se celebra esta semana hasta mañana, viernes.

El encuentro, organizado por el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) en colaboración con la Universidad de Toronto y el Ayuntamiento de Santander, tiene como principal objetivo reunir a la comunidad científica que trabaja en el estudio de las lentes gravitacionales, especialmente las producidas por cúmulos de galaxias, según informa la Universidad de Cantabria en un comunicado.

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El congreso reúne a investigadores de diferentes países, con una amplia representación de Estados Unidos, así como personal de la NASA y cuatro investigadores españoles, bajo la organización de los investigadores del IFCA José María Diego, Ana Acebrón y José María Palencia, para seguir de cerca los últimos avances y resultados del James Webb y su explotación científica.

Las lentes gravitacionales son un fenómeno ya indicado en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein por el que la gravedad de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, curva el espacio-tiempo y desvía la luz procedente de objetos situados detrás.

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Su estudio permite además conocer la distribución de la materia en el Universo, así como determinar parámetros cosmológicos, estudiar la evolución del Universo y conocer mejor las propiedades de los cúmulos de galaxias.

El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, es el observatorio espacial más potente y avanzado construido hasta la fecha.

Sus capacidades de observación permiten estudiar objetos extremadamente lejanos y observar el Universo en etapas muy tempranas de su historia. EFE