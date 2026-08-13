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Pablo Ramón: Tenía claro que quería volver al Racing

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Santander, 13 ago (EFE).- El nuevo futbolista del Real Racing Club, el defensor balear Pablo Ramón, que llega traspasado desde el Espanyol tras jugar cedido en Santander la temporada pasada, ha asegurado que "tenía claro" que quería "volver al Racing".

"Lo tenía claro, el club también lo sabía desde hace tiempo y fue fácil de cara a ponernos de acuerdo entre nosotros: Luego lo que se complicó un poco más fue la negociación entre los clubes, pero estoy contento de estar aquí", ha explicado.

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Pablo Ramón (Palma de Mallorca, 2001) ha reconocido, en su primer encuentro ante los periodistas tras su vuelta al Racing, que el verano "se le hizo bastante largo" y que, si hubiese sido por él, habría estado en Santander el primer día de la pretemporada.

Al ser preguntado por el estilo de juego del conjunto cántabro, el zaguero ha destacado que "va a ser el mismo", aunque ha reconocido que el equipo "tiene que dar un paso adelante" en su vuelta a Primera División.

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"Obviamente tenemos que dar un paso adelante porque estamos en una competición que nos exige mucho más, pero nuestra forma de jugar y nuestro estilo de juego va a ser el mismo", ha añadido.

Los de José Alberto López debutarán este domingo en Primera División, cuando se enfrenten al Villarreal. Sobre el arranque de liga, Ramón ha manifestado que el equipo "tiene nervios pero también ganas de que llegue el domingo y de hacer las cosas bien".

Pablo Ramón disputó la pasada campaña como jugador del Racing, en calidad de cedido procedente del Espanyol, y llegaba tras una temporada en la que no pudo jugar a causa de una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Sobre su rendimiento, el defensor ha asegurado que todavía "no se ha visto su 100 por ciento", y ha señalado que quiere alcanzar su "mejor versión" para ayudar al equipo.

"El año pasado fueron bastantes partidos, pero también tuve un tramo en el que tuve que estar parado", ha detallado Ramón, que afronta su vuelta al Racing con el objetivo de ayudar al equipo "en todo lo que pueda". EFE

aas/lcj/og

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