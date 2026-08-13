Oier Zárraga se plantea opción de salir de Udinese

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Roma, 13 ago (EFE).- Oier Zárraga, excentrocampista del Athletic Club de Bilbao que milita ahora en las filas del Udinese, se plantea salir del club italiano tras jugar la temporada pasada 24 partidos y ser sondeado para volver a la Liga española.

Zarraga tiene contrato un año más aún con Udinese, un club sólido en Italia que le ha permitido crecer como futbolista, tal y como ha expresado en varias ocasiones, si bien regresar a España estaría en la actualidad entre sus opciones.

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Según pudo saber Efe clubes como Elche o Eibar han contactado con sus representantes para conocer su situación deportiva.

La pasada campaña disputó 24 encuentros con el Udinese y elevó a más de cuarenta sus apariciones oficiales con el conjunto de Friuli desde su llegada en 2023 como agente libre.

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En Italia ha ido ganando experiencia y protagonismo después de abandonar el Athletic en 2023 como agente libre.

Antes de dar el salto a la Serie A, Zárraga completó todo su proceso de formación en Lezama.

Debutó con el primer equipo del Athletic en octubre de 2020 y disputó 72 partidos oficiales con el conjunto rojiblanco, y su salida del equipo rojiblanco rumbo al Udinese supuso su primera experiencia fuera del fútbol español.

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Desde entonces, el centrocampista ha acumulado tres temporadas en la Serie A y se ha consolidado como una pieza habitual en las rotaciones del equipo italiano. EFE