Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Luca Hoek conduce a España a la final del 4x100 libre

Guardar

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- Luca Hoek, cuarto en los 100 libre, nadará una nueva final en los Europeos de París tras conducir este jueves al equipo español masculino de relevos a la lucha por las medallas en el 4x100 libre.

Una final en la que el conjunto español partirá con la cuarta mejor marca de todos los participantes tras cerrar las series matinales con un tiempo de 3:13.48 minutos, a 29 centésimas del récord de España (3:13.19) vigente desde los pasados Juegos Olímpicos de París.

PUBLICIDAD

Actuación en la que volvió a jugar un papel fundamental el joven Luca Hoek, de 18 años, que tras recoger el testigo en sexta posición cerró la segunda posta en la tercera plaza, a tan solo 44 centésimas de la cabeza de la prueba.

Y es que Hoek, que el martes estableció una nueva plusmarca nacional del hectómetro libre con un crono 47.26 segundos, volvió a nadar en 47 segundos, si bien en esta ocasión partiendo desde lanzado, tras completar sus dos largos en 47.37.

PUBLICIDAD

Una tercera plaza que Miguel Pérez-Godoy no pudo mantener ante el impulso del equipo ruso, que no sólo acabaría ganando la serie, sino firmando también la mejor marca (3:12.21) de las preliminares, y acabó relegado a la cuarta posición.

Puesto en el que finalmente concluyo el equipo español que con los 48.41 que firmó César Castro en la última posta contabilizó un tiempo de 3:13.48 minutos, suficiente para ganarse un puesto en la final de esta tarde.

Final que en el caso de los 1.500 femeninos contará con doble representación española, tras certificar este jueves tanto la malagueña María de Valdés como la ilicitana Ángela Martinez su presencia en la lucha por los metales.

Última ronda a la que De Valdés, que ya fue séptima en la capital francesa en los 800, accedió con el séptimo mejor tiempo tras nadar esta mañana en 16:18.54 minutos, y Martínez con el octavo, tras completas las preliminares con un crono de 16:22.43.

Paula Otero, la tercera representante española, no pudo progresar a la siguiente ronda tras concluir séptima en la tercera serie con un registro de 16:36.80 minutos.

Quien sí volverá a nadar en la sesión vespertina es el riojano Iván Martínez Sota que se aseguró un puesto en las semifinales de los 50 espalda tras cerrar la ronda preliminar en decimoquinta posición con un tiempo de 24.88 segundos.

Unas semifinales de las que se quedó fuera por tan sólo 6 centésimas Hugo González tras firmar un crono de 24.96 segundos, que confirma la línea ascendente del nadador en estos campeonatos.

De hecho, González no bajaba de los 25 segundos en la prueba corta de espalda desde el año 2024, cuando fue sexto en los Mundiales de Doha.

Una buena noticia para el balear, sexto en estos Europeos en los 200 espalda, en las dos pruebas que aún le quedan por competir en la capital francesa: los 200 estilos y los 100 espalda.

Tampoco superó el corte el catalán Adrián Santos que con un crono de 25.06 segundos cerró en vigésima tercera posición las series, en las que el ruso Kliment Kolesnikov, el plusmarquista universal, firmó el mejor registro con un tiempo de 24.12 segundos.

Por su parte, la ciudadrealeña Laura Cabanes cayó eliminada en las series de los 100 mariposa, tras concluir en la vigésima plaza con un crono de 58.90 segundos, su tercera mejor marca, y Miguel Pérez-Godoy, en las de los 200 libre, en las que el sevillano firmó unos discretos 1:50.04 minutos.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño

Materiales reciclados, horas de sol y un buen drenaje: no hace falta tener un huerto enorme para tener fresas en casa

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 agosto

Andalucía abre una investigación tras la aparición de serpientes bajo las camas de varios pacientes en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

La Consejería de Salud ha activado diligencias internas después de que se localizaran reptiles en dos ocasiones diferentes

Andalucía abre una investigación tras la aparición de serpientes bajo las camas de varios pacientes en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Cinco nuevos radares han comenzado a operar en varias carreteras españolas. El primer mes, las infracciones se comunicarán con un aviso sin multa antes de aplicar sanciones económicas

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

ECONOMÍA

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

Henar Plata, abogada: “Si han retrasado o cancelado tu vuelo es muy importante que tengas en cuenta que la aerolínea también está obligada a cubrir estos gastos”

Los precios de la energía disparan la inflación al 3,6% en julio y obligan a elevar a 20 céntimos la rebaja en el gasóleo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Convertir el salón en dormitorio: el nuevo negocio de los caseros de pisos compartidos para ganar un 50% más con el alquiler

DEPORTES

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR