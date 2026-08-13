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Los detenidos por el crimen de Tauste (Zaragoza) ya están en los juzgados de Ejea

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- Los dos detenidos por los homicidios en Tauste (Zaragoza) del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, ya están en los juzgados de Ejea de los Caballeros.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los detenidos, una de las dos hijas del matrimonio y su pareja, han sido trasladados a primera hora desde el cuartel de Valdespartera, en Zaragoza capital, a los citados juzgados.

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Los arrestados han llegado en coches separados y tras su comparecencia el juez tendrá que determinar si los envía a prisión.

Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados, según la Guardia Civil, la noche del pasado viernes y los cuerpos fueron encontrados por unos familiares la noche del sábado.

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La detención de la hija mayor del matrimonio y su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, se produjo en Zaragoza el lunes a mediodía. EFE

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