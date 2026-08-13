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Llaman a la calma en Aznalcóllar (Sevilla) tras los desalojos por el incendio de Huelva

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Aznalcóllar (Sevilla), 13 ago (EFE).- El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha hecho un llamamiento a la calma a sus vecinos tras el desalojo ayer de dos núcleos por la cercanía del incendio de Niebla (Huelva), y tener en preaviso a tres más por si es necesario desalojarlos en esta jornada.

Este miércoles, el número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia ascendió a 718, de las que 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla, ya que se sumaron 24 personas de El Madroñuelo y 13 de Aznalcóllar, en Sevilla, y otros diseminados de Escacena del Campo (Huelva).

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En un mensaje en sus redes sociales, Fernández ha señalado que todo el ganado de las zonas afectadas, unas 250 cabezas, "ha sido desalojado y se encuentra a salvo", en las zonas de Cañada Alta y Cañadahonda, que han sido desalojadas.

Asimismo, permanecen en situación preventiva y preavisados los cortijos de Campillo, Torrilejos y La Navarra por si hay que realizar el desalojo este jueves.

Por el momento, ha añadido, con respecto a la población, el incendio permanece contenido en las mismas zonas afectadas durante la noche, "en el entorno de Doña Austria, y no ha saltado la carretera de El Álamo", y se está trabajando con medios terrestres, "realizando labores de control y establecimiento de líneas de defensa junto a la carretera".

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El alcalde de Aznalcóllar ha reiterado a los vecinos "que mantengan la calma", sigan las indicaciones de los servicios de emergencia "y permanezcan atentos a los canales oficiales de información". EFE

fcs/vg/cc

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