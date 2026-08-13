La Sagrada Familia desde las escaleras del metro, el "videoselfi" que los turistas desean

Guardar

Daniel Moya

Barcelona, 13 ago (EFE). Decenas de turistas en Barcelona tratan de replicar un fenómeno viral en aumento en las redes: grabarse con el móvil mientras suben las escaleras mecánicas del metro con la Sagrada Familia de fondo, una arriesgada práctica, que, a pesar de estar prohibida, se ha convertido en un momento "básico" para muchos visitantes.

PUBLICIDAD

Después de que sus hijas hayan salido de la boca del metro haciéndose un selfi con la Sagrada Familia detrás, Daria asciende por las escaleras mecánicas mientras graba, de espaldas, el imponente monumento, visita obligada para los millones de turistas que eligen cada año la Ciudad Condal como destino vacacional.

El fin de las escaleras sorprende a Daria, que trastabilla y va al suelo entre carcajadas, síntoma que solo puede indicar que no se ha herido, ni su cuerpo ni su orgullo, o eso hace ver ante los curiosos.

PUBLICIDAD

Después de que le ayuden a incorporarse y que entre las tres revisen el vídeo, Daria decide, exigente, bajar por las escaleras de piedra y volver a subir por las mecánicas, las veces que haga falta, hasta encontrar ese vídeo perfecto.

“No me parece peligroso pero tienes que ir con cuidado con lo que estás haciendo”, reconoce a EFE Daria entre risas, todavía divertida gracias a que la caída no ha sido aparatosa y quedará como “un buen recuerdo” que explicar cuando esté de vuelta en Moldavia.

PUBLICIDAD

Centenares de turistas armados con cámaras, 'smartphones' y palos selfies rodean la Sagrada Familia desde todos los ángulos y consiguen la instantánea indispensable de su paso por Barcelona, pero desde hace unos años el punto neurálgico del postureo turístico es también el más peligroso: ese ascenso por las escaleras mecánicas del metro en la concurridísima Plaza Gaudí.

Hay diversas variantes de esta moda, como el clásico selfi de ser grabado por alguien un escalón más arriba o -esta ya de categoría 'influencer'– plantar el móvil en un escalón superior para conseguir un contrapicado con la Sagrada Familia -que ni el mismo Tarantino- para coger el móvil en el ultimísimo segundo.

PUBLICIDAD

Preguntados por el origen de esta elección de plano, los turistas no dejan lugar a dudas: la "culpa" la tiene Instagram o TikTok, en todas las ocasiones, aunque no sería extraño que alguien tenga la idea 'in situ' después de ver a un turista tras otro cumplir con este ritual fotográfico.

La imagen más viral de la Sagrada Familia se popularizó hace varios veranos, y no parece que los carteles de advertencia ubicados en ambos extremos de la escalera mecánica que instaló TMB en 2024 les haga replantearse nada a estos aspirantes a 'influencer', que llegan a la escalinata móvil en ristre sin reparar en el cartel, o desviando la mirada hacia otro lado.

PUBLICIDAD

Cynthia sólo sube una vez por las escaleras y ya tiene suficiente, gracias a que su compañero de viaje, que le ha grabado un par de escalones por encima, parece todo un profesional con el teléfono móvil en la mano y una cámara digital al cinto, por si la cosa se pone seria.

Procedente de Bilbao, Cynthia explica que quieren tener su imagen en las escaleras mecánicas por lo "bello" del reclamo turístico y por lo “cool” que se ve en este encuadre, sin pensar que la práctica entrañe peligro pues, argumenta, “si eres precavido evitas cualquier accidente”.

PUBLICIDAD

Además de los carteles de advertencia, las medidas adoptadas por TMB, la empresa gestora del metro, incluyen la “presencia de vigilantes y la parada de la escalera mecánica”, esta última restricción solo aplicable “si hay mucha afluencia de pasajeros”.

Fuentes de TMB aseguran que “no constan incidentes de atrapamiento” y de momento no se contempla ninguna sanción por ignorar los carteles de advertencia, pero sí reconocen que esta práctica puede provocar “molestias al resto de usuarios”.

PUBLICIDAD

Joel, barcelonés y usuario habitual del metro de Sagrada Familia, suele mirar resignado cómo los turistas se dedican a grabarse en las escaleras.

Además de comprobarlo en persona, ha visto esta moda “por internet, varias veces”, así que entiende el deseo de los visitantes, pero apunta al peligro de la masificación de esta práctica: “No todo el mundo puede hacerlo porque si no se colapsa la salida del metro”.

PUBLICIDAD

Jun, que viaja sola desde Taiwán, ejemplifica perfectamente esta moda viral, subiendo y bajando en bucle para conseguir un vídeo que deje a la altura del betún los que ha visto en TikTok, un proceso que compensa por el mero hecho de que “la vista es preciosa”, se justifica. EFE

(Foto) (Vídeo)