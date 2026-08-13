La Fiscalía investiga una posible filtración de información judicial a un diputado de Vox

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València, 13 ago (EFE).- La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias de investigación penal por una posible filtración a un diputado de Vox que dijo a un compañero de filas en el parlamento autonómico tener información privilegiada por parte de una fiscal de Nules (Castellón) sobre unos datos que usó para vincular inmigración y delincuencia.

La Fiscalía provincial de Valencia remitió el caso a la Fiscalía de la Comunidad Valenciana por tener ésta la competencia para la investigación de los hechos, como Fiscalía del Tribunal del aforamiento, según el decreto de 12 de agosto de la Fiscalía facilitado por el PSPV, formación que denunció los hechos.

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El síndic socialista en Les Corts, Jose Muñoz, ha explicado que les pareció "muy grave" que se hiciera "ese comentario" porque "daba a entender que el grupo de extrema derecha tenía información privilegiada precisamente sobre un procedimiento que estaba secreto y que podía afectar al proceso de regularización de migrantes".

El PSPV denunció que el pasado 15 de julio, durante el desarrollo de la Comisión de Economía de Les Corts, el diputado y síndic adjunto de Vox, David Muñoz, estaba manteniendo una conversación con un compañero de formación, que fue captada por el servicio de grabación de las sesiones de Les Corts, al encontrarse el micrófono todavía abierto, sin que ambos diputados fueran conscientes de dicha circunstancia.

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En la grabación se puede escuchar como David Muñoz le comenta a su compañero que disponía de información concreta sobre la situación personal de los investigados en un procedimiento judicial en trámite en los juzgados de la localidad de Nules, manifestando que le había sido facilitada por una fiscal.

La Fiscalía ha acordado abrir diligencias de investigación preprocesales para practicar las actuaciones que sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados, según se indica en un decreto de la Fiscalía de este miércoles.

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El síndic socialista ha manifestado que es "de la máxima gravedad" que un diputado de Vox, formación "con un discurso abiertamente racista y en contra de la migración", tenga "información privilegiada por parte de la Fiscalía y que pueda afectar a un proceso que está secreto". EFE