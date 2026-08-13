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La cesta de la compra se abarata 7 décimas en un mes en el que las frutas bajaron un 4,5 %

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Madrid, 13 ago (EFE).- El precio de la cesta de la compra se abarató siete décimas (-0,7 %) en julio con una bajada acusada del 4,5 % de las frutas frescas en sólo 30 días, según recoge el IPC de julio publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más allá de esa variación mensual del -0,7 % en alimentación y bebidas no alcohólicas, la variación anual del precio de la cesta de la compra fue del +1,6 %; en lo que va de año, los alimentos y bebidas se han encarecido un 0,6 %.

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Entre las rúbricas alimentarias, destaca también el descenso de un 2,6 % en el IPC de legumbres y hortalizas frescas en términos mensuales en julio.

En los últimos 30 días no hubo ninguna categoría alimentaria cuyo precio repuntase de forma relevante, siendo la más inflacionista las frutas en conserva y frutos secos (+0,3 %).

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En la comparativa anual, siguen liderando los huevos con un +13,4 % y la carne de vacuno (+9,9 %).

Además, en los últimos 12 meses se encareció de forma considerable el pescado (+7,7 %) y la carne de ovino (+6,4 %).

Por el contrario, entre julio de 2025 y julio de 2026 los que más se abarataron fueron el azúcar (-2,5 %) y las frutas frescas (-2,0 %).

Desde enero, la fruta fresca es, en cambio, la rúbrica que más se encareció (+6,5 %) mientras la que más se depreció fue el azúcar (-3,7 %).

Por otro lado, las bebidas alcohólicas se abarataron cinco décimas en el último mes pero su precio subió casi un punto porcentual en el último año y un 2,2 % desde enero.

El IPC del tabaco permaneció invariable en los últimos 30 días, pero subió un 4,3 % en los últimos 12 meses y un 1,3 % desde principios de año.

A nivel general, el INE ha revisado una décima al alza el IPC de julio, hasta el 3,6 %, cuatro décimas más que el mes anterior y debido principalmente al mayor encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.

Sin embargo, el INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 3 %, una décima más que en el mes de junio. EFE

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