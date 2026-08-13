La Bolsa española abre con ganancias del 0,37 % mientras el crudo cotiza estable

Guardar

Madrid, 13 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,37 %, en una jornada en la que el precio del crudo permanece estable en torno a 90 dólares, pese a la ausencia de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal índice español, alcanza los 20.278,5 puntos tras sumar ese 0,37 %, lo que eleva la subida acumulada en el año al 17,16 %.

PUBLICIDAD

En la sesión de este jueves, los inversores conocerán algunos datos económicos relevantes como el IPC final de julio en España, que se ha revisado al alza y deja la tasa en el 3,6 %, o la producción industrial de la eurozona, mientras en Estados Unidos, se publicarán las peticiones iniciales de desempleo semanales. EFE

(Foto) (Vídeo)