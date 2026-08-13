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Gobierno valora el éxito de la jornada y apunta es el inicio de una secuencia excepcional

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, ha hecho hoy un balance muy positivo de la jornada de ayer con motivo del eclipse que ensombreció España y ha apuntado que es solo el comienzo de una secuencia "excepcional" que se completará con dos eclipses más, en 2026 y 2028.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han calificado de "histórica" la jornada de ayer, con el primer eclipse total de Sol visible desde la península y Baleares en más de un siglo, y ha valorado que este acontecimiento  excepcional "ha vuelto a situar a España en el centro de la astronomía mundial y ha demostrado, una vez más, la importancia de la ciencia y de la divulgación científica".

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Para este Departamento, el eclipse ha sido "mucho más que un fenómeno astronómico", y ha señalado que ha sido también una oportunidad para acercar la ciencia a la ciudadanía, despertar vocaciones y mostrar el valor del conocimiento científico.

Entre las numerosas actividades programadas durante la jornada el Ministerio ha destacado que el acto ‘Eclipsados y eclipsadas por la ciencia’, organizado por el Ministerio en el Observatorio de Yebes (Guadalajara), se convirtió en uno de los puntos clave del seguimiento institucional del eclipse y permitió concentrar a científicos, divulgadores, medios de comunicación y representantes del ámbito espacial y ofrecer las mejores condiciones para seguir y explicar el fenómeno.

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El Observatorio de Yebes fue también, han recordado las mismas fuentes, un punto de referencia para los medios nacionales e internacionales, ya que desde allí se pusieron a disposición de todos los medios dos señales institucionales del eclipse, captadas con técnicas de observación complementarias, para facilitar la retransmisión y difusión del fenómeno a todo el mundo.

La jornada permitió poner la ciencia al alcance de todos de la mano de algunos de los mejores científicos españoles, ha valorado el Ministerio, con la participación de instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Astrobiología, La Fundación Española de Ciencia y Tecnología o la Agencia Espacial Española.

El acto de Yebes contó también con los astronautas españoles de la ESA Pablo Álvarez y Sara García, lo que sirvió, según las mismas fuentes del Ministerio de Ciencia, para reforzar el vínculo entre la ciencia, el espacio y la ciudadanía.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha transmitido, tras vivir el eclipse desde el Observatorio de Yebes, su enorme satisfacción por la experiencia, y ha reconocido que el fenómeno superó sus expectativas, "describiendo el universo como algo tan imponente que nos deja fascinados".

El Ministerio ha felicitado además a toda la ciudadanía por haber seguido el acontecimiento con responsabilidad, y especialmente por haber atendido las recomendaciones de seguridad y protección de la visión.

"Este éxito es solo el comienzo", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que España forma parte de una secuencia "excepcional" de tres eclipses entre 2026 y 2028.

El próximo 2 de agosto se repetirá un eclipse total de Sol, comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el océano Índico.

El sur de España será el mejor lugar de Europa desde donde observar este eclipse solar, ya que la zona de totalidad cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las provincias de Granada y Almería.

Y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular (el Sol se verá como un anillo de oro), que comenzará en el océano Pacífico, y atravesará después gran parte de América del Sur (Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa), para adentras después en el océano Atlántico antes de llegar a Portugal y terminar en España. 

En España, la franja de 'anularidad' del eclipse cubrirá aproximadamente la mitad sudeste del territorio nacional; podrá observarse al atardecer desde casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares; y desde el resto del país, el eclipse será visible solo parcialmente. EFE

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